「ヤクルト３−１巨人」（２１日、神宮球場）ヤクルトが接戦を制し、貯金を再び１０とした。先発の山野が７回１失点でハーラートップの６勝目をあげた。２点リードの九回に守護神キハダが１死一、二塁のピンチを招いたがなんとかしのぎきった。最後の打者吉川のレフトへの飛球に対し、左翼の山野辺が足を滑らせ一瞬転倒しかけてヒヤリとする場面も。池山監督ものけぞって声をあげたが、山野辺がなんとか体勢を立て直して、捕