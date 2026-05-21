気象台は、午後9時18分に、大雨警報（浸水害）を三条市に発表しました。【警戒エリアを確認】【大雨警報】新潟県・三条市に発表 21日21:18時点下越、中越では、21日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・浸水21日夜遅くに警戒1時間最大雨量30mm■三条市□大雨警報【発表】・浸水21日夜遅くに警戒1時間最大雨量30mm■五泉市□大雨警報・浸水21日夜遅くに警戒