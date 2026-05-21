◇セ・リーグ巨人1―3ヤクルト（2026年5月21日神宮）巨人・田中将大投手（37）が先発し、今季最短の4回で54球を投げ、4安打3失点で今季2敗目を喫した。初回に2失点する苦しい立ち上がりとなり「やっぱり一番は初回です。リズムに乗る前に相手にうまいことやられてしまって、点数を取られてしまった」と振り返った。中11日でのマウンドとなった右腕は、初回先頭の長岡に右前打、2番・サンタナに左中間二塁打を許して無