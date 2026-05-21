２０１３年９月にフジテレビを退社したアナウンサー・本田朋子が、先輩アナと再会し、盛り上がったことを明かした。１９日付のＳＮＳで「とあるご縁があり、武田祐子さんと再会。アナウンサーの話というより、ママトークで話が尽きず、楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。祐子さん、そのちゃん、ありがとうございました♡」とフジ時代の先輩、武田祐子アナ（５５）との笑顔の２ショットをアップ。これに武田が