＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館【映像】覚醒した宇良「自信満々」の“ドヤ歩き”リアクション前頭十一枚目・宇良（木瀬）が、勢いに乗る新鋭力士の前頭十七枚目・藤凌駕（藤島）を豪快に投げて9勝目を挙げた。勝利後の宇良の“自信満々”なリアクションも反響を呼び、「決めた後の足がセクシーすぎw」「ドヤ歩き最高にかっこいい」とファンが盛り上がった。今場所は「ちいかわ」の新たなデザインの懸賞