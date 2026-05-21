マツダ「新型CX-5」に試乗！マツダの2026年3月期の決算は「減収減益」となりました。上半期の苦境を乗り越えて黒字を確保しましたが、ここで反転攻勢の大きな柱となるのが、3代目となる新型「CX-5」です。【画像】これがマツダ「新型CX-5」です！（56枚）かつてCX-5の初代モデルは、2012年にマツダの次世代技術「スカイアクティブテクノロジー」をフル搭載してデビューしました。2017年に2代目へとバトンを繋ぎ、一時期は