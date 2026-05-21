義両親は旦那さんにとって大切な人。そのため亡くなった後に写真を飾っておくこともあるでしょう。でも、ママからすると写真を飾られることが嫌と感じることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『心の底から嫌いな義両親がようやく亡くなり3年。ずっと息子でしかなかった夫は、いまだに大きなサイズの写真を何枚も飾ったままです。夫の部屋だけですが、用事で部屋に行くと心が詰まりま