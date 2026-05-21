私はモカ（30代）。現在小学生のカイと、下に2人の子どもを育てています。そのため、カイにつきっきりというわけにはいきませんが、ある程度自分のことは自分でできるように育ててきたつもりです。しかし、最近カイのクラスメイト・ミユキちゃんのお母さんであるナナミさんから「今日もカイ君にこんなことをされた」という連絡がしょっちゅう来て困っています。そんなことは子ども同士で解決してほしい。学校から私に電話がこない