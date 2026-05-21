長崎の空の玄関口に、地元の高校生が手掛けた小さなハナショウブ園が設置されました。 （冷川小粹アナウンサー） 「長崎空港の1階到着ロビー。ついた人を出迎えるのが、本格的な日本庭園です」 長崎空港に完成した、縦4メートル、横5メートルの “ミニ花菖蒲園”。 設計や施工を行ったのは、地元の大村城南高校で造園や花の育て方を学ぶ「環境デザイン系列」の生徒たちです。 1か月