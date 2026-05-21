◇セ・リーグ巨人1―3ヤクルト（2026年5月21日神宮）巨人は打線がふるわず、連勝は7でストップ。首位・ヤクルトと再び2・5ゲーム差に広がった。相手先発の山野の前に7回7安打で1得点。2、3、5回と得点圏のチャンスを作ったが攻略できなかった。阿部監督は「1本出ていれば全然また違った展開になってたんだけど。そればっかりはみんな打とうと思ってやってるから」と振り返った。1―3の9回も守護神キハダに対し、1死一