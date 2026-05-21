「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）広島が逆転勝利で今季初めての２カード連続勝ち越しを決めた。先発・玉村昇悟投手が今季初勝利をあげた。難敵の相手先発・東を攻略した。１点を追う六回に１死から菊池が左前打。次打者・小園が右中間を破る同点適時三塁打とした。さらに坂倉のゴロを二塁手が後逸する間に三走・小園が生還し、一気に逆転した。七回には大盛が左越え二塁打で好機を演出。２死後、代打・前