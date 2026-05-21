巨人が２１日のヤクルト戦（神宮）に１―３で敗れ連勝は７でストップ。９日の中日戦（バンテリン）以来、１３日ぶりの黒星となった。あと一打が出なかった。先発の田中将は初回に２点を先制されると、続く２回も長岡の適時打で３点目を献上。打線は直後の３回に二死三塁からダルベックの適時内野安打で１点こそ返したものの、その後はなかなかつながらず…。ヤクルト打線の計５安打を上回る計９安打を放ちながら要所での一打が