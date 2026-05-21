「なんとしても『想矢を取れ』と…」俳優の舘ひろしが、映画『免許返納!?』の舞台あいさつに登壇し、共演した俳優・黒川想矢のキャスティング秘話を告白。自身が設立した事務所・舘プロに所属する黒川の出演を強く希望したことを明かした。舘ひろし○黒川想矢、舘ひろしと“夢の共演”「こんなに早くご一緒させていただける日が来るなんて」舘は20日、都内で行われた映画『免許返納!?』(6月19日公開)の舞台あいさつに西野七瀬、黒