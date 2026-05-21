【その他の画像・動画等を元記事で観る】LiSAが、5月20日(水)の名古屋・クロコくんホール公演にて約1年半ぶりのアリーナツアー「LiVE is Smile Always〜15〜」の3都市6公演を完走し、8月7日(金)から全国公開される「ミニオンズ」シリーズ待望の最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』の日本語吹き替えキャストを務める事が決定、10月から17カ所19公演となる全国ホールツアー「LiVE is Smile Always〜LACE UP〜」の開催が決定した。約1