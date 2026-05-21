こちら国内外のお酒がずらりと並んでいます。山形屋で初開催となる催事「酒博」が21日から始まりました。お酒好きにはたまらないおつまみも充実しています。 21日から山形屋で始まった「酒博」。なかなか手に入らない貴重な日本酒やフランス産のワインなど、国内外24社およそ700銘柄のお酒が並んでいます。 （記者）「初開催の『酒博』。見どころの一つが実際に飲んで造り手からお酒の楽しみ方を聞くことができます」 オ&#1254