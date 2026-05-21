1本の通報が功を奏しました。鹿児島県警は21日、強盗に入る目的で準備をしたなどの疑いで男5人を逮捕・送検したと発表しました。 目出し帽にバール、ガスバーナーに手袋・・・出水市内に停まっていた車の中から見つかった押収品です。 鹿児島県警は21日、佐賀県内の住宅に強盗に入る目的で道具を準備したなどの疑いで、徳島市の会社員・井川翔太容疑者(27)と、東京や神奈川などに住む男あわせて5人を逮捕・