21:00 テイラー英中銀委員、MNI主催イベント出席 21:30 米新規失業保険申請件数（05/10 - 05/16） 予想21.1万件前回21.1万件 米失業保険継続受給者数（05/03 - 05/09） 予想178.7万件前回178.2万件 米フィラデルフィア連銀景況指数（5月） 予想18.3前回26.7 米住宅着工件数（4月） 予想141.5万件前回150.2万件（住宅着工件数) 予想-5.3%前回10.8%（住宅着工件数・前