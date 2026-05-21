◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）巨人は１得点に終わり、連勝が７で止まった。先発・田中将は初回先頭・長岡とサンタナに連続長短打を浴び無死二、三塁のピンチを招くと、鈴木叶の三ゴロの間に先制点を献上。その後１死一、三塁では岩田に右犠飛を許した。０―２の２回は先頭・石井の四球をきっかけに２死三塁となると、長岡に左中間へ適時二塁打を浴び、３点目を失った。３、４回は立て直したが、４