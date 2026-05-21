◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（２１日・神宮）巨人・田中将大投手（３７）が今季最短４回３失点で２敗目を喫した。チームの連勝も７でストップ。５４球での降板となった。初回２失点、２回に１失点。「もう、初回ですね。一番は初回。自分がリズムに乗る前にやられてしまった。相手にうまく打たれた」と立ち上がりを悔いた。３、４回は３者凡退に抑え、５回の攻撃で代打を送られ交代。「球数もきょう少なかった