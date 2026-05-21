6回1失点で今季初勝利を挙げた広島・玉村＝マツダ広島が逆転勝ち。0―1の六回に小園の適時三塁打で追い付き、失策で勝ち越した。七回は代打前川の適時打で追加点。玉村が6回6安打1失点と粘り今季初勝利を挙げた。DeNAは四回の1点に終わり、完投の東は3敗目。