『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『クマが出たぞ！』目撃相次ぐドローン使い行方追う」についてお伝えします。◇◇◇「ここ！ここ！ほら、あっち行った」「クマが出たぞ」敷地内を自由に走り回る1頭のクマ。山形県寒河江市の工業団地で撮影された映像です。市や警察によりますと、20日午後、通行人から「クマ1頭が工業団地の敷地内に入っていった」と110番通報がありました。通報のおよそ30分後、目撃