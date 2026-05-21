時計ブランドのイベントに出席し、体操の世界選手権への意欲を語る岡慎之助（中央）＝21日、東京都内体操の世界選手権（10月・オランダ）男子代表に決まった岡慎之助（徳洲会）が21日、東京都内でアンバサダーを務める時計ブランドのイベントに出席し「団体、個人、種目別でも金メダルという目標がある。自分の持てる最大の力を発揮する」と意欲をのぞかせた。五輪金メダリストの肩書で初出場した昨年は腰痛を抱え、メダルなし