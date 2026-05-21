全日本野球協会、全日本軟式野球連盟、ＮＰＢエンタープライズは「第１２回ＢＦＡＵ−１２アジア野球選手権」（８月９〜１５日、中国・杭州市）に出場する侍ジャパンＵ１２日本代表の選手の審査、選考のため、動画応募による「侍ジャパンＵ−１２日本代表全日本合同トライアウト〜デジタルチャレンジ〜」を５月１日より３１日まで実施している。巨人、ＭＬＢパイレーツで活躍し、現在はオイシックス新潟アルビレックス