テレビ朝日公式YouTubeチャンネル「動画、はじめてみました」で配信中の『オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょでしょ!!』。5月20日（水）、東京ドリームパーク内・SGCホール有明にて同番組史上過去最大規模となるイベント「オーイシマサヨシ×鈴木愛理のでしょフェス!!2026有明でありったけのアリガトウ♡ 5周年GO！GO！GO！でしょ!!」が開催された。放送開始5周年を記念した今回のイベントでは、5年分の「アリガトウ」を込