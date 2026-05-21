資生堂が展開する「マジョリカマジョルカ」は、2026年5月21日に、ロングセラー単色アイシャドウ「シャドーカスタマイズ」のリニューアル商品「マジョスコープシャドウ」全16色と、その専用ケース「カスタマイズケース」を発売しました。万華鏡のようなきらめきが長時間続く2003年のブランド誕生時からのロングセラーである単色アイシャドウ「シャドーカスタマイズ」がリニューアルして登場しました。今回新たに採用された「きらめ