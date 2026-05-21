フィギュアスケート銅メダリストで新潟市出身の中井亜美選手に新潟市のスポーツ大賞が贈られます。その表彰式が6月、中井選手の原点となる場所で開かれることになりました。 新潟市の中原市長は5月21日の会見で、中井亜美選手の表彰式を6月11日に市内のアイスアリーナで行うと発表しました。【中原八一市長】「銅メダル獲得とスポーツ大賞受賞を盛大にお祝いするためぜひたくさんの方から表彰式への