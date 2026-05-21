5月21日（現地時間20日）。NBAは、2025－26レギュラーシーズンのオールルーキーチームを発表した。 新人王に輝いたクーパー・フラッグ（ダラス・マーベリックス）、得票ポイントで2位のコン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ）、3位に入ったVJ・エッジコム（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）の3選手が満票で選出。ファ&#12