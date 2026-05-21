East Of Edenが6月10日にリリースするニューEP『Rising In Bloom』収録楽曲の作家情報が、メンバーによるInstagramライブにて発表された。 （関連：East Of Eden、ほとばしる5つのエネルギーツアー『Growing』――情熱が炸裂し続ける楽園、熱狂の具現化） 今作は、バンドの既存制作陣による楽曲に加え、初挑戦や新たなコラボレーションを含む構成となっている。3曲目に収録