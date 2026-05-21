フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）と木原龍一（33）5月17日、Instagramを更新。共同投稿で新たなエキシビションプログラムを制作したことを報告した。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 三浦と木原は「Newエキシビプログラムをつくりました」と