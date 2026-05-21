トロント・ブルージェイズ公式Xは5月18日に投稿を更新し、岡本和真（29）のTシャツ配布企画を告知した。投稿では「FASHION STATEMENT」と添え、7月20日のレイズ戦で入手できるアイテムとして、岡本本人が青い「KAZUMA OKAMOTO」Tシャツを着用するプロモーション動画を公開している。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1