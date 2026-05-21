ストラスブール国際 大会期間：2026年5月17日～2026年5月23日 開催地：フランス ストラスブール コート：クレー（赤土） 結果：[エレン ペレス / マヤ ジョイヌト] 0 - 2 [ウルリッケ エイケリ / クイン グリーソン] 試合の詳細データはこちら≫ ストラスブール国際第5日がフランス ストラスブールで行われ、女子ダブルス準決勝で、エレン ペレス / マヤ ジョイヌト