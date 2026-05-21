この春、2026年4月から楽天証券のiDeCo（個人型確定拠出年金）の運用商品が変わったのはご存じだろうか。大手ネット証券のもう一つの雄であるSBI証券でも同様の入れ替えが10月に予定されている。自分が拠出している商品が「除外」されてしまえば、運用されずに「現金」のまま眠ってしまう、さらには自動的に違う商品で運用されるリスクがある。ファイナンシャル・ジャーナリストでiDeCoに関する著作も多数ある竹川美奈子さんへの取