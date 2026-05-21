6月5日に開幕する「県高校総体」。 県高校女子バレー界の強豪校の1つ「聖和女子学院 バレーボール部」は、9年ぶりのインターハイを目指します。 聖和女子の初戦は6月6日で、「青雲」と「島原」の勝者と対戦します。 ※詳しくは動画をご覧ください