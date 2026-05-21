中国メディアの環球時報は21日、韓国について「中国と米国に追いつこうと人工知能（AI）人型ロボット国家プロジェクトに着手した」とする記事を掲載した。韓国メディア、ヘラルド経済の報道として伝えたところによると、韓国科学技術情報通信部は18日、韓国科学技術研究院（KIST）でプロジェクト発足会議を開き、産・学・研・病の力を結集してコア技術開発から量産、現場での活用までを網羅する韓国型AI人型ロボットプラットフォー