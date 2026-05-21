中国国家鉄路集団傘下のウルムチ局によると、新疆ウイグル自治区を走る南疆鉄道の阿克蘇（アクス）-巴楚（マラルベシ）区間の拡張・輸送能力増強工事により新設された八つの待避駅が5月20日、すべて営業を開始したとのことです。これは、当該区間の拡張・輸送能力増強が段階的に大きな成果を収めたことを示しています。今回新設された八つの待避駅は、阿克蘇西駅、月亮湖駅、一間房東駅、渡鴨山駅、金銀川東駅、啓浪駅、柯坪東駅、