お笑いコンビ・さまぁ〜ずがＭＣを務めるフジテレビ系「ミュージックジェネレーション」が２１日放送された。「令和平成昭和歌声がすごい！アーティスト」と題した年代別企画を実施。平成世代が選んだシンガーとして、元「ＪＵＤＹＡＮＤＭＡＲＹ」のボーカル、ＹＵＫＩ（５４）が過去映像で登場した。どハマり世代のシソンヌ・長谷川忍は、「そりゃそうだろ！！」と興奮気味に指さしポーズ。ジュディマリの代表曲