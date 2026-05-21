トヨタ自動車が、主力車種のミニバン「ノア」と「ヴォクシー」を台湾の工場で作り、日本へ「逆輸入」することがわかった。１０月頃から開始する。年間１０万台程度の生産を想定し、国内で納車待ちが相次いでいる状況の改善を図る。台湾で「カローラ」などのトヨタ車を生産している工場に日本向けの専用ラインを作る。ノアとヴォクシーの生産は日本でも従来通り続ける。ノアとヴォクシーは子供がいるファミリー向けに人気の車