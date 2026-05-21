高市早苗首相、フィリピンのマルコス大統領日本、フィリピン両政府は、協力関係を「戦略的パートナーシップ」から「包括的戦略的パートナーシップ」に格上げする方針を固めた。同盟を除けば2国間関係の最上位に位置付けられる。高市早苗首相と、国賓として来日するマルコス大統領が28日に会談して合意する方向だ。共同声明に明記する。安全保障や経済など幅広い分野で連携を強化し、東・南シナ海で軍事的威圧を強める中国に対抗