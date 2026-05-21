「ヤクルト３−１巨人」（２１日、神宮球場）巨人は接戦を落として連勝が７でストップした。２０２１年６月以来５年ぶり、阿部政権下では初となる８連勝はならなかった。田中将が先発したが、４回を４安打３失点で降板。日米通算２０３勝で並んでいた黒田博樹（広島）を超える日本投手歴代単独２位の同２０４勝目を挙げることもできなかった。右腕は立ち上がりから安定感を欠いた。初回は先頭・長岡に右前打を浴び続くサン