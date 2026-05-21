デニムパンツは大人のカジュアルコーデを支えてくれるスタメン的存在だけれど、暑くなり始める初夏は穿くのをためらいがち。【ZARA（ザラ）】で展開されている個性豊かなデニムスカートを試してみるのもアリかも！ シルエットの余白やスリットがあることによって、初夏にもデニムを我慢せず取り入れやすくなるはず。大人コーデを格上げするレディライクなデニムスカートを紹介します。 印象的な縦のステ