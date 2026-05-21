猫さんたちの「爪切りタイム」には、それぞれ違った個性が出るもの。4匹の猫たちが爪切りを頑張る姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破し、「この世の終わりみたいな顔してて可愛いw」「みんな頑張ったねー」「4ニャンの姿に癒されます」といったコメントが寄せられました。 【動画：爪切りが苦手な４匹のネコ→ママが抱っこすると…可愛すぎて『思わず応