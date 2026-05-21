猫があなたを呼んでいるサイン4選 猫が飼い主さんに呼びかけるときは、鳴き声はもちろん、視線や行動などさまざまな方法でアピールしてきます。状況や気分によって使い分けていることも多く、よく観察するとパターンが見えてくるでしょう。 ここでは、よくある呼びかけのサインを4つ紹介します。愛猫とのコミュニケーションを深めるヒントにしてみてください。 1.「ニャー」と鳴く