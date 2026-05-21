16万回以上視聴され視聴者の涙を誘っているのは、家族の姿を探し回る猫ちゃんの姿。投稿には「泣いてしまいました」「探してる姿切なすぎます」「寂しいね」と、猫ちゃんに共感するコメントが相次いで寄せられています。 【動画：『いつもと違う声がする』→2階に上がってみると、猫が…次女が帰ったあとの『切なすぎる瞬間』】 2階から聞いたこともないような声が Instagramアカウント「ジャイ子part2 / 5にゃん