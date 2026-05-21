敵地パドレス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。打って投げてと大忙しだった初回終わりに見せた大谷のこの日唯一の“ミス”にファンも反応している。初回先頭の大谷は、相手先発バスケスの初球95.5マイル（約153.7