アプリケーションのデプロイや運用基盤を提供するRailwayで日本時間2026年5月20日の7時20分ごろから15時14分ごろまで約8時間にわたる大規模障害が発生しました。Railwayによると、Google CloudがRailwayの本番用アカウントを誤って一時停止状態にしたことが原因とのことです。Incident Report: May 19, 2026- GCP Account Suspensionhttps://blog.railway.com/p/incident-report-may-19-2026-gcp-account-outageRailway Service Di