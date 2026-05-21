Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉が21日に都内で開催された映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』完シェー報告会に出席。Aぇ! groupメンバーや西村は、それぞれが現在進行中の計画を明かした。【写真】西村拓哉＆Aぇ! group、笑顔いっぱいのソロショットも！本作は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作として、2015年にアニメ化された「おそ松さん」の映画版。20歳を過ぎてクズ