竜虎山に生息するトキの群れ。（資料写真、鷹潭＝新華社配信）【新華社南昌5月21日】初夏の早朝、中国江西省鷹潭市に位置する竜虎山の湿地に広がる松林で、白い羽毛に覆われたトキのひなが黒い小さなくちばしを開け、親鳥から餌をもらっていた。竜虎山は堆積岩が隆起した地形と深い歴史が融合した景勝地で「中国丹霞」として世界自然遺産に登録されている。湿地を飛ぶ竜虎山のトキ。（資料写真、鷹潭＝新華社配信）江西省ト