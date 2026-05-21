デビュー２年目を迎えた舟山瑠泉騎手＝美浦・田中博康厩舎＝。２４日で最終日を迎える第１回新潟開催のリーディングを独走中だ。１７日の開催を終えて１０勝。２位の斎藤新騎手（５勝）にダブルスコアをつけている。邁進する１９歳に活躍の秘けつを聞いた。１０日には１日４勝を挙げるなど、活躍が目覚ましい。「馬質を上げていただいて、田中（博康）先生や関係者の方々のおかげです」と周囲への感謝を忘れない。自身でも変化