◇セ・リーグヤクルト３―１巨人（2026年5月21日神宮）9回2死一、二塁の緊迫した場面で最後の打球を追ったヤクルトの左翼・山野辺翔外野手（31）が足を滑らせるハプニングが起こった。守護神キハダが2点差で1死一、二塁のピンチを招いた。ここで気合いを入れ直し、平山を152キロ直球で見逃し三振。最後は吉川を高々と上げる左飛に打ち取った…。ところが打球を追った山野辺が、雨で濡れた人工芝に足を滑らせてコケてし