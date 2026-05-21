関西ジュニアの西村拓哉が21日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐、来月12日公開）の「完シェー報告会」に出席した。作品にちなみ、自分がやりたいことを「○○化計画」として発表。西村は「小島友達化計画」とともに主演したAぇ！groupの小島健と友達になるプランを挙げた。共演をきっかけに4人との交流が盛んになったといい「（末澤）誠也くんからお下がりもらったり、正門（良規）